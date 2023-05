Argentina: da domani a Buenos Aires il film dedicato al beato Carlo Acutis

“Il cielo non può aspettare”, il film dedicato al beato Carlo Acutis, arriva in Argentina. Giovedì 11 maggio uscirà nel Paese la pellicola offre una dozzina di testimonianze di grande impatto di persone che hanno cambiato vita grazie all’intercessione di Carlo Acutis. Il film ripercorre anche le tappe biografiche del giovane beato che ha attirato l’attenzione di molti fedeli nei 5 continenti e include anche la testimonianza di Antonia Salzano, la madre di Carlo Acutis.

Il film ha avuto un grande successo in Spagna fin dalla sua uscita il 24 febbraio, con oltre 10.000 spettatori in un solo fine settimana, ed è ancora visibile in alcuni cinema di Madrid. In America Centrale il film è stato proiettato per un mese in alcuni cinema e negli Stati Uniti ha raggiunto la Top Teen dei film più visti nel mese di marzo. Il regista di questo film è José María Zavala, autore anche di “Il mistero di Padre Pio”, “Wojtyla. La investigación” e “Amanece en Calcuta”, dedicato a madre Teresa. I produttori sono Inés e Borja Zavala. La canzone ufficiale del film è del cantante spagnolo Luis Más, compositore e interprete di questa canzone. La società 3C Films Groups ha annunciato che dopo la settimana di apertura a Buenos Aires il film sarà proiettato anche in altri cinema argentini.

Antonia Salzano ha sottolineato l’importanza di questo film: “Mostra la vita di mio figlio, un ragazzo della stessa età dei giovani di oggi che devono affrontare molte sfide e pericoli: penso al bullismo, alla droga, alla pornografia. Trasmette un messaggio importante che non è rivolto solo ai giovani cattolici, che condividono il cammino di fede di mio figlio, ma anche a chi non ha ricevuto il dono della fede. Sono valori che possono essere condivisi da tutti, credenti e non credenti”.