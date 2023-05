Diocesi: Savona, venerdì seminario “Quale Chiesa per la transizione ecologica?”

Sarà dedicato a “Quale Chiesa per la transizione ecologica?” l’incontro in programma per la serata di venerdì 12 maggio a Savona. Una questione, viene rilevato in una nota della diocesi che “non avviene all’esterno della Chiesa ma tocca nel profondo la sua specificità e occorre capire di quali aspetti e strutture tale mutamento ha bisogno per realizzarsi”.

Dalle 21, presso il palazzo della Provincia in via dei Sormano 12, interverrà Valentina Rotondi, docente ricercatrice del Dipartimento Economia aziendale, sanità e sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana. Il seminario concluderà il ciclo di incontri sulla transizione ecologica e l’ecologia globale “Laudato sì: agire per un futuro sostenibile”, promosso dall’Ufficio Pastorale per i Problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato in collaborazione con TeleRadioPace di Chiavari. La conferenza sarà introdotta e moderata da Marco Gervino, giornalista Rai, e varrà corso di formazione professionale continua per giornalisti e insegnanti di religione.