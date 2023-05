Cei: Torino, venerdì incontro su “Quale educazione nei nuovi scenari culturali digitali?”

“Quale educazione nei nuovi scenari culturali digitali?”. Questo l’interrogativo a cui si cercherà di dare risposta nel corso dell’incontro in programma nella mattinata di giovedì 12 maggio, a Torino. L’iniziativa, ospitata dalle 10 presso il Palazzetto Aldo Moro in via Sant’Ottavio, è promossa dalla Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università della Cei in collaborazione con l’arcidiocesi di Torino e l’Università di Torino.

“Nell’attuale scenario – si legge nella presentazione dell’evento – ci interroga il crescente disagio e lo smarrimento dei giovani, così come l’aumento delle disuguaglianze in ambito educativo”. “Vogliamo lasciarci interpellare – proseguono i promotori – da alcune domande: che cosa significa avere una formazione in grado di affrontare trasformazioni così grandi e radicali? È ancora possibile essere comunità e coltivare relazioni reali nell’irrompere del virtuale? Come è possibile oggi formare la coscienza personale e la capacità di giudizio? Quali sono gli aspetti essenziali da coltivare nella formazione delle nuove generazioni di fronte all’irrompere dell’Intelligenza artificiale? Quali sono i linguaggi e le aree di sapere sulle quali oggi occorre accrescere le competenze e capacità di discernimento?”.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali e dall’introduzione dell’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole. Seguiranno gli interventi di Juan Carlos De Martin, ordinario di Ingegneria informatica, co-direttore del Centro Nexa su Internet e società̀ e vicerettore per la cultura e la comunicazione del Politecnico di Torino; di Giuseppe Riva, ordinario di Psicologia generale e Psicologia della comunicazione e direttore dello Human Technology Lab dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; di Marina Marchisio, ordinario di Matematiche complementari all’Università di Torino e delegata del rettore per lo sviluppo e la promozione delle strategie di Digital Education dell’Ateneo. Le conclusioni dell’incontro – moderato da don Luca Peyron, direttore della Pastorale universitaria e del servizio per l’apostolato digitale dell’arcidiocesi di Torino – saranno affidate a Barbara Bruschi, ordinario di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento e vicerettrice alla didattica dell’Università di Torino, e a mons. Claudio Giuliodori, presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università della Cei.