Ue: Internet, maggiore sicurezza per bambini e giovani. “Principi digitali” e un gioco on line

La Commissione europea celebra la 20ma edizione della Giornata per un Internet più sicuro per i bambini e i giovani nel mondo. In questa occasione, la Commissione ha pubblicato una versione comprensibile ai bambini della Strategia per un Internet più sicuro, in tutte le lingue ufficiali Ue e in ucraino. Lo comunica l’Esecutivo Ue in una nota. Bruxelles ha pubblicato anche un testo per i ragazzi sulla Dichiarazione dei principi digitali e un gioco online sui principi digitali. “Nell’Ue ci sono 80 milioni di persone che hanno meno di 18 anni”, sottolinea la Commissione. Nell’ultimo anno, l’Ue ha introdotto una serie di strumenti come la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, firmata dai presidenti della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio nel dicembre 2022. Lo scorso novembre è entrata in vigore anche la legge sui servizi digitali che introduce “norme rigorose per la privacy, la sicurezza e l’incolumità dei minori”. Mentre la strategia europea per un internet migliore per i bambini (Bik+) adeguerà i servizi digitali all’età. “In tutto il nostro lavoro ci sforziamo di garantire che i diritti dei bambini si applichino online, così come si applicano offline. Contribuiamo a sviluppare le competenze digitali e mediatiche di bambini e adolescenti insieme a loro, per garantire che siano pienamente ed equamente inclusi nella transizione digitale, nell’Ue e a livello globale”, ha detto la vicepresidente della Commissione Ue per la democrazia, Dubravka Šuica.