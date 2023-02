Pastorale sociale: Cei, al via domani a Palermo il 7° Seminario nazionale. Mons. Marciante (Cesi) dà benvenuto ai partecipanti

“L’icona evangelica di Marta e Maria spiega che la dottrina sociale della Chiesa, l’interesse dalla Chiesa per il sociale e il politico parte dall’ascolto della Parola, parte da questo fondamento forte”. Così, a poche ore dall’inizio del 7° Seminario nazionale di Pastorale sociale sul tema “‘La parte migliore’ (Lc 10,42). La formazione spirituale nella pastorale sociale (Il contributo della Psl ai Cantieri di Betania)”, che si svolgerà a Palermo da domani e fino all’11 febbraio, mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù e delegato della Conferenza episcopale siciliana per i Problemi sociali e il lavoro, con un video presenta il tema dei lavori e dà il benvenuto a tutti i direttori regionali e diocesani di pastorale sociale che vi prenderanno parte, insieme con le Associazioni che collaborano con l’Ufficio nazionale di Psl.

Parlando della prevista visita ai luoghi di don Pino Puglisi, presenta il beato come “esempio di vera pastorale sociale“: “Prete che si è speso nel sociale, che ha dato la vita per la giustizia, per la denuncia del malaffare e della mafia” e che “è stato nello stesso tempo un prete che attingeva alla preghiera, alla spiritualità”.

Domani mattina e nel primo pomeriggio si svolgerà un incontro riservato ai direttori di nuova nomina. Alle ore 12 la celebrazione eucaristica nella parrocchia N.S. della Consolazione.

Il Seminario, che si terrà presso l’Astoria Palace Hotel, inizierà ufficialmente alle ore 17 e potrà essere seguito in diretta sulla pagina YouTube dell’Ufficio nazionale di Pastorale sociale.