Salute: strategia Ue contro il cancro. Oggi la conferenza “Affrontare le esigenze dei giovani sopravvissuti” alla malattia. Nuove ricerche

La Commissione europea ospita oggi la conferenza “Affrontare le esigenze dei giovani sopravvissuti al cancro”, malattia contratta durante l’infanzia, l’adolescenza o da giovani-adulti. L’evento si svolge a Bruxelles e online, all’interno della strategia Ue sul cancro. La conferenza fornirà una piattaforma ai giovani sopravvissuti al cancro per condividere le loro esperienze e richiamare l’attenzione sull’impatto della malattia sulla qualità della vita. Inoltre, con il Piano europeo per sconfiggere il cancro, nel febbraio 2022 è stata lanciata una Rete europea dei giovani sopravvissuti al cancro per contribuire a migliorare la qualità della vita. La conferenza contribuirà a definire l’agenda della ricerca e dell’innovazione. Inoltre, entro il 12 aprile 2023 si potranno presentare le candidature a quattro bandi della Missione Ue contro il cancro per proposte su come migliorare la qualità dei pazienti, dei sopravvissuti e delle loro famiglie nelle regioni europee. “Il nostro sostegno ai giovani sopravvissuti al cancro significa dare a loro e alle loro famiglie in tutta l’Ue la possibilità di superare le sfide che devono affrontare. Insieme, uniti per spianare la strada a un supporto maggiore e a un’assistenza migliore”, ha detto la commissaria Ue per l’innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel.