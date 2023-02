Tv2000: “La casa sulla roccia”, in onda la docuserie con protagoniste le parrocchie d’Italia

Parte su Tv2000, sabato 11 febbraio, alle 17.30, “La casa sulla roccia”, docuserie in otto puntate, scritta da Beatrice Bernacchi e Gianni Vukaj, che racconta storie di comunità parrocchiali, con testimonianze di laici e sacerdoti, di giovani e anziani sul senso di essere Chiesa, di essere casa, che accoglie tutti, che difende e cura chiunque bussi alla sua porta, rivelando un mistero profondo: l’amore per il prossimo.

Ogni puntata entra nel cuore della comunità, mostrando con i protagonisti la loro quotidianità e le varie attività che svolgono per conoscere la “roccia” su cui si fonda la loro vita. La prima puntata è dedicata alla comunità parrocchiale della Chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al “Quarticciolo”, quartiere della periferia est di Roma, guidata da padre Daniele Canali. La seconda, in onda il 18 febbraio, racconterà la comunità pastorale “San Giovanni XXIII” che a Barona, periferia di Milano, raggruppa tre parrocchie.