Forum Famiglie: Calabria, confermato presidente Claudio Venditti

Si è tenuta l’assemblea del Forum delle associazioni familiari della Calabria, la rete di diverse associazioni di area cattolica che operano a favore e a sostegno della famiglia. I delegati delle 28 realtà associative hanno eletto, confermandolo, presidente per il quadriennio 2023-2027 Claudio Venditti, impegnato da sempre nel mondo associativo, sindacale e sociale.

Eletto anche il Consiglio direttivo che è composto da: Carlo Bernardo, Onofrio Casuscelli, Lidia Elia, Merilisa Del Giudice, Antonino Leo, Antonio Mondera Marco Piccolo e Gianluca Vumbaca. Nella relazione iniziale il presidente uscente Claudio Venditti ha riferito sull’attività del Forum che si è contraddistinta per iniziative progettuali nelle scuole con il progetto “Accogli” sulla cittadinanza attiva, “Confido” su adozione e affido, “Comunichiamo” sullo spopolamento. Evidenziata l’istituzione dell’assegno unico familiare per il quale il Forum si è battuto. Il Forum Calabria in questi anni, seguendo l’iniziativa del Forum nazionale, sta portando avanti il tema della natalità per contrastare l’inverno demografico perché – è stato detto – si è di fronte alla crisi demografica più grave della storia, una “trappola demografica”, da cui si esce soltanto con un “patto per la natalità”. Altri temi affrontati sono stati il quoziente familiare, lo spopolamento e l’autonomia differenziata che saranno portati in discussione all’assemblea nazionale che si terrà a Roma i prossimi 17 e 18 marzo.