AdvM e Mary for Life: Milano, convegno “Vita nascente e medicina perinatale. Cura e accoglienza del concepito paziente”. Interviene mons. Delpini

“Vita nascente e medicina perinatale. Cura e accoglienza del concepito paziente”: è il titolo della giornata di studio (ore 9.30-17.00, Sheraton Milan San Siro), proposta per venerdì 10 febbraio a Milano dall’Associazione “Difendere la vita con Maria” e dall’organizzazione di volontariato internazionale “Mary for life”. Don Maurizio Gagliardini, presidente AdvM e Mary for Life, afferma: “I continui progressi della medicina perinatale permettono oggi di risolvere patologie che un tempo venivano definite incompatibili con la vita o infauste. Le specializzazioni riguardano campi della medicina tra loro distanti, che tuttavia abbisognano di un terreno comune per un’azione sinergica”. Si delinea quindi “la necessità di creare una rete che possa rispondere ai bisogni più disparati delle famiglie, indirizzandole verso i luoghi di cura più attinenti. Il convegno di Milano vorrebbe mettere a confronto specialisti di queste discipline, per facilitare le risposte a domande urgenti e indifferibili, con la creazione di un Osservatorio sulla vita nascente e la specializzazione del medico dedicato alla cura dell’embrione e del feto paziente”.

Il programma del convegno vede nell’ambito della sessione mattutina le relazioni medico-scientifiche e nella sessione pomeridiana la tavola rotonda moderata da Francesco Ognibene, caporedattore del quotidiano Avvenire, che sarà introdotta dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.

Il convegno è rivolto alle persone a diverso titolo interessate al tema (operatori sanitari, medici, paramedici, pediatri, psicologi), agli aderenti all’Associazione difendere la vita con Maria e ai responsabili diocesani della Pastorale sanitaria.