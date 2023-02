Laudato si’: Dssui e Stockholm Environment Institute, il 14 febbraio lancio online de “La nostra casa comune: una guida per prendersi cura del nostro pianeta”

Il prossimo 14 febbraio, lo Stockholm Environment Institute (Sei) e il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale (Dssui) presenteranno “La nostra casa comune: una guida per prendersi cura del nostro pianeta”. Il risultato di questa collaborazione unica è un booklet illustrato che mette in connessione la scienza riguardante il cambiamento climatico, la biodiversità e l’uso sostenibile delle risorse con i messaggi della Laudato si’, l’enciclica sulla cura della casa comune di Papa Francesco.

Il 14 febbraio nel corso dell’evento di lancio online (ore 15) verranno presentati il booklet e il sito web correlato, che saranno disponibili in inglese, francese, italiano, portoghese e spagnolo. La guida abbraccia il sapere scientifico sulle questioni ambientali più urgenti e spiega come le persone e le comunità possono agire per costruire un futuro più sostenibile e socialmente giusto. Attraverso panoramiche concise, ma scientificamente solide sulla crisi climatica, la biodiversità, la gestione delle risorse idriche, l’inquinamento atmosferico e sulla produzione alimentare sostenibile, questo illustra cosa è necessario cambi e suggerisce molteplici possibili azioni da intraprendere.

All’appuntamento parteciperanno il card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; Andrés Jato, ambasciatore di Svezia presso la Santa Sede; Måns Nilsson, direttore esecutivo del Sei; John Mundell, direttore della Piattaforma d’iniziative Laudato Si’; Molly Burd, coordinatrice digitale presso il Sei e capo progetto del booklet.