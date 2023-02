Terremoto in Turchia e Siria: diocesi Termoli-Larino, preghiera e raccolta fondi per l’emergenza

Vista l’emergenza causata dal terremoto in Turchia e Siria, la diocesi di Termoli-Larino ha deciso di impegnarsi al fianco della Cei e della Caritas italiana, nell’esprimere profondo cordoglio e vicinanza alle popolazioni sofferenti e promuovendo una raccolta fondi. Per questo scopo la diocesi invita a sostenere gli interventi di Caritas italiana utilizzando il conto corrente postale n. 347013, con una donazione on-line sul sito www.caritas.it o tramite bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111; Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474; Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013; UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U020 0805 2060 0001 1063 119.