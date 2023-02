Truffe App18: Sangiuliano (ministro Cultura), “riformare il sistema rafforzando i meccanismi anti-frode”

“Un’altra truffa, per un valore di quasi 3 milioni di euro, con il vecchio bonus cultura. È l’ennesima riprova del fatto che avevamo ragione: la App18 così com’è non funziona e va riformata”. Lo afferma il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dopo le notizie sull’ultima frode, che coinvolge quasi 6mila persone, accertata dalla Procura di Napoli che ha contestato a vario titolo l’associazione a delinquere finalizzata alla truffa nei confronti di 9 persone destinatarie di altrettante misure cautelari.

“Anche per evitare queste situazioni – prosegue il ministro – abbiamo voluto dare vita alla nuova Carta cultura giovani, che, a partire dal prossimo anno, sarà riservata a 18enni provenienti da famiglie con redditi non elevati, e alla Carta del merito. Due nuovi strumenti che garantiranno un utilizzo immune da distorsioni”. “Verranno infatti rafforzati i meccanismi anti-truffa – conclude -, per dire definitivamente addio alle frodi”.