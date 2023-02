Povertà educativa: Save the Children e Fondazione Agnelli, domani a Roma si presentano i risultati del progetto di contrasto alla perdita di apprendimenti estiva

Save the Children Italia e Fondazione Agnelli presenteranno mercoledì mattina, a Roma, i risultati ottenuti dal progetto “Arcipelago educativo” in relazione al contrasto alla perdita di apprendimenti estiva e il cui impatto è stato valutato per la prima volta in Italia con metodologie rigorose attraverso una sperimentazione controllata. “Con esiti positivi, che suggeriscono strade e approcci utili a prevenire in diverse situazioni scolastiche il rischio di dispersione”, viene sottolineato in una nota. L’evento sarà ospitato dalle 11 presso la sede di Save the Children Italia, in piazza San Francesco di Paola 9.

“Arcipelago educativo” – viene ricordato – è un progetto nazionale promosso e co-progettato da Save the Children Italia e Fondazione Agnelli, nato nell’estate 2020 per contrastare in modo specifico la perdita di apprendimenti causata dalla pausa scolastica estiva (summer learning loss), ma anche dalla pandemia e da altre cause che spesso colpiscono in modo particolare gli studenti più fragili. La presentazione sarà dedicata all’illustrazione e al commento del report sulla valutazione d’impatto realizzata dall’Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche (Irvapp). Nel report – svolto da un ente indipendente dai promotori del progetto – viene analizzata l’edizione 2022 del progetto, realizzata in collaborazione con 17 Istituti Comprensivi in 9 città italiane (Ancona, Aprilia, Bari, Marghera, Milano, Napoli, Palermo, Rosarno e Torino), con studenti particolarmente fragili e a rischio dispersione scolastica.

Nel corso della conferenza stampa, che sarà possibile seguire sia in presenza che in modalità streaming online, sono previsti gli interventi di Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa Save the Children, Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, Barbara Romano, ricercatrice senior della Fondazione Agnelli, Franco Mollica, dirigente dell’Istituto comprensivo Casanova Costantinopoli di Napoli, ed Elena Crucitti , responsabile “Arcipelago educativo” di Rosarno Cooperativa E.D.I.