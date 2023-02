Tratta: Adria-Rovigo, domani momento di preghiera e di racconto con mons. Pavanello

In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, che si celebra domani, mercoledì 8 febbraio, sul tema “Camminare per la dignità”, la diocesi di Adria-Rovigo ha organizzato un momento di preghiera e di racconto presieduto da mons. Pierantonio Pavanello alle 17.30 nella parrocchia di Santa Maria delle Rose di Rovigo, che si concluderà con la messa delle 18.30. La Giornata è organizzata in collaborazione con le Congregazioni delle suore della visitazione, le suore elisabettine e la Caritas diocesana che rende noti i dati delle attività svolte in questo ambito dal 1° luglio 2022 ad ottobre 2022, secondo cui sono 242 le persone con le quali è entrata in contatto, 30 quelle che hanno avviato un percorso di valutazione e 56 i soggetti con i quali si sono realizzate azioni di prossimità per migliorare le condizioni di vita. La Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone è un’occasione importante per conoscere e approfondire questo dramma che segna da vicino anche il territorio polesano, dichiarano dalla diocesi di Adria-Rovigo, sottolineando come il fenomeno della tratta non sia distante dal territorio e riguarda ogni persona, interpellando la propria responsabilità rispetto alle scelte che quotidianamente si compiono, acquistando vestiti o cibo.