Maltempo: Protezione civile, “in arrivo venti fino a burrasca forte e neve anche a quote basse. Allerta gialla su Sicilia, Calabria e Abruzzo”

“La discesa di una struttura depressionaria dall’Europa orientale verso il Mediterraneo occidentale, fungerà da richiamo per masse d’aria fredda che, dai Balcani, investiranno la nostra Penisola, determinando nevicate fino a quote basse su Meridione e Regioni del medio Adriatico. Nel contempo un ciclone in formazione sulle coste nord-africane, in risalita verso la Sicilia, causerà un deciso aumento della ventilazione orientale sulle estreme Regioni meridionali”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota prevede dal mattino di domani, mercoledì 8 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con probabili raffiche di burrasca forte o tempesta nella giornata di giovedì 9 febbraio. Forti mareggiate lungo le coste esposte”. “Sempre dalla tarda mattinata di domani – aggiunge la Protezione civile –, si prevedono nevicate fino al livello del mare su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise con apporti al suolo generalmente deboli, moderati al di sopra dei 200-400 metri; al di sopra dei 200-400 metri su Puglia settentrionale e Basilicata, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 500-700 metri su Calabria e Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 8 febbraio, allerta gialla su Sicilia, parte della Calabria e settori dell’Abruzzo.