Diocesi: Trapani, al via in Seminario il corso di pastoral counselling

Domani pomeriggio 8 febbraio, alle 18, nel Seminario vescovile di Trapani (Erice Casa Santa) si terrà l’incontro di apertura del corso di pastoral counselling riservato a presbiteri, diaconi, operatori pastorali, catechisti e insegnanti di religione.

Con il direttore dell’Istituto di Gestalt Therapy Kairos, Giovanni Salonia, interverranno i vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, di Monreale Gualtiero Isacchi e di Mazara del Vallo Angelo Giurdanella. Il programma del corso è strutturato in 12 moduli con 4 aree tematiche:area teologica, antropologica, biblica e di consulenza pastorale. La sede sarà ad Alcamo presso i salesiani. L’incontro sarà moderato da Maria Letizia Giorlando, psicologa e psicoterapeuta. “La formazione umana di coloro che nella comunità ecclesiale svolgono il servizio dell’Annuncio e dell’accompagnamento ha assunto nel contesto odierno particolare importanza ed urgenza”, riferisce una nota. I percorsi che la Scuola di Alta formazione in Pastoral Counselling Gtk propone puntano al superamento di ogni giustapposizione tra scienze umane e fede per riscoprire le valenze formative del mistero pasquale”. Cornice teorica delle scienze umane sarà la Gestalt Therapy, che – nella rilettura dell’Istituto Gtk – presenta una inedita integrazione tra la soggettività come corpo in relazione, il contatto come arte e scienza dell’incontro e il kairòs come tempo della crescita e della formazione. I cammini presentati in questo corso si articolano, a diversi livelli: rilettura dell’esistenza (e della formazione) alla luce della Parola di Dio, dell’insegnamento di Francesco d’Assisi e delle scienze umane; esperienze personali e relazionali di crescita umana e spirituale; empowerment e supervisione del proprio stile formativo. Punto di partenza e di arrivo di ogni cammino formativo l’Eucaristia. Sono previsti anche delle attività laboratoriali in cui i corsisti si sperimentano in simulate di colloqui, attività esperienziali personali e di gruppo con la finalità di acquisire strumenti pratici per la conduzione di un colloquio di accompagnamento pastorale.