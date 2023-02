Giornata del malato: Avezzano, sabato rosario e messa presieduti dal vescovo Massaro in cattedrale

Sabato 11 febbraio si svolgeranno nella cattedrale di Avezzano la recita del rosario alle 17 e la celebrazione eucaristica alle 17.30, presiedute dal vescovo Giovanni Massaro, in occasione della Giornata mondiale del malato promossa in diocesi dall’Unitalsi (guidata dall’assistente spirituale della sezione di Avezzano, don Luigi Incerto). A seguire la processione con i flambeaux e la statua della Vergine Maria sul piazzale della cattedrale con la benedizione dei malati.

La Giornata ricorre nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes e riflette quest’anno sul tema: “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”. Nel Messaggio per la Giornata, si legge in un comunicato, “il Papa indica la compassione, da abbinare alla cura, come atteggiamento, come stile di condivisione della sofferenza. Se vissuta nell’isolamento e nell’abbandono la malattia può diventare disumana. Il Papa infatti richiama al modello del Buon samaritano, auspicando strategie e risorse per garantire a tutti l’accesso alle cure”.