Fisco: Forum, domani a Roma l’evento “Quoziente familiare, quando copiare è una virtù”

Mercoledì 8 febbraio si terrà l’evento “Quoziente familiare, quando copiare è una virtù”, organizzato dal Forum nazionale delle associazioni familiari, alle 10 presso il Centro studi americani, in via Michelangelo Caetani n. 32, a Roma.

Prenderanno parte all’iniziativa, introdotta e moderata da Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Vincenzo Bassi, presidente della Fafce, Gérard-François Dumont, professore di Demografia all’Università di Parigi IV-Sorbonne, Massimo Calvi, giornalista di Avvenire, Alessandro Rosina, demografo dell’Università Cattolica, Michela Finizio, giornalista del Sole 24 ore, Francesco Pepe, professore di Diritto tributario all’Università di Sassari, e i politici Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Andrea De Bertoldi (Fratelli d’Italia), Graziano Del Rio (Partito democratico), Elena Bonetti (IV-Azione), Stefano Patuanelli (M5S), in attesa di conferma.