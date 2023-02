Tratta: Ravenna, domani veglia di preghiera con l’arcivescovo Ghizzoni

Domani, 8 febbraio, è la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone. Anche la diocesi di Ravenna-Cervia prega perché questo crimine venga debellato e per le persone che ne sono vittima. Domani alle 19.30 nella parrocchia del Santissimo Redentore è in programma un momento di preghiera, guidato dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, per le persone vittime della tratta. Si tratta del primo appuntamento di questo genere promosso dalla diocesi di Ravenna-Cervia. Secondo i dati di Eurostat sarebbero oltre 20mila le vittime di tratta nel mondo, la maggior parte dei quali donne e bambini.