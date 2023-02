Terremoto in Turchia e Siria: Anelli (Fnomceo), “solidarietà alle popolazioni e sostegno ai medici e operatori sanitari impegnati nei soccorsi”

“Esprimiamo la solidarietà dei medici italiani alle popolazioni colpite dal terremoto che ha ucciso più di 5mila persone in Turchia e Siria”.

Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, che questa mattina ha fatto arrivare la sua vicinanza all’Ordine dei Medici turco, la Turkish Medical Association (Tma), e a quello siriano.

“Il nostro sostegno va anche a tutti i medici e gli operatori sanitari che stanno prestando soccorso in quelle aree – conclude Anelli -, tra i quali molti iscritti agli Albi italiani che hanno risposto, senza indugio, al richiamo deontologico di porsi, in caso di calamità, a disposizione dell’autorità competente, per tutelare, anche in un contesto tanto drammatico, la vita e la salute umana”.