Spagna: Madrid, assemblea dei vescovi. Proposta di costituzione del Tavolo di dialogo interreligioso

Da oggi al 24 novembre presso la sede della Conferenza episcopale a Madrid si terrà la 123ª assemblea plenaria dei vescovi spagnoli. I lavori si apriranno con gli interventi del card. Juan José Omella, presidente della Ces, e del nunzio apostolico mons. Bernardito Auza. Tra i molteplici temi in agenda si segnalano la presentazione di un progetto in favore della dignità della persona, elaborato dalla Commissione episcopale per la pastorale sociale e la promozione umana, e la proposta di costituzione del Tavolo di dialogo interreligioso in Spagna tra la Chiesa cattolica e le diverse confessioni cristiane. Altri importanti dossier riguardano il vademecum sulla trasmissione radiotelevisiva delle celebrazioni liturgiche, elaborato congiuntamente dalle Commissioni episcopali per le comunicazioni sociali e per la liturgia, e un’informativa della Commissione episcopale per i laici, la famiglia e la vita sull’attuazione di un progetto quadro nazionale di pastorale giovanile. I vescovi si confronteranno inoltre sulla partecipazione spagnola alla Gmg 2023 di Lisbona e sulla prima sessione della XVI Assemblea generale del Sinodo, svoltasi in Vaticano. Guardando al futuro, si parlerà del congresso “La Chiesa nell’educazione” e dell’incontro nazionale dei laici sul primo annuncio, entrambi in programma a febbraio 2024, nonché del congresso nazionale sulle vocazioni previsto per il 2025.