Colletta alimentare: Banco Alimentare Daunia, raccolti oltre 37mila kg di cibo in provincia di Foggia, il 22% in più rispetto allo scorso anno

In occasione della 27ª Giornata nazionale della Colletta alimentare svoltasi sabato, in provincia di Foggia sono stati 73 i supermercati coinvolti grazie alla presenza di oltre 1.000 volontari: è stato raggiunto “un ottimo risultato” – affermano i promotori – con un totale pari a 37.442,50 kg di alimenti a lunga conservazione raccolti (tra alimenti per l’infanzia, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati, pasta, biscotti e tanto altro), superando i numeri del 2022 (pari a 30.604,50 kg).

“La Colletta riesce sempre a lasciarci senza parole. Quest’anno, come Banco Alimentare della Daunia, abbiamo registrato una crescita del 22% rispetto al 2022 e anche i dati delle altre Regioni sono positivi. In un momento di grande difficoltà, nonostante tutto, c’è una grande generosità diffusa e tanta voglia di condivisione. Siamo grati verso tutti coloro che hanno scelto di fare insieme un gesto concreto”, ha dichiarato la presidente del Banco alimentare della Daunia, Stefania Menduno. “Un gesto il cui valore va oltre il sorprendente numero di kg raccolti perché porta in sé un significato più profondo: la possibilità di far sperimentare e indicare la carità come dimensione fondamentale del vivere quotidiano, come presupposto per costruire in una prospettiva di pace, solidarietà e crescita comune”, ha concluso la presidente.

I prodotti donati saranno distribuiti sul territorio della provincia di Foggia a 120 organizzazioni partner che sostengono oltre 20mila persone.