Infanzia e adolescenza: Fontana, “minori i primi a invocare pace”

“Nella Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il mio pensiero va ai minori che stanno affrontando in prima persona l’orrore della guerra. I primi a invocare la pace sono loro. La comunità internazionale è chiamata a profondere il massimo sforzo possibile anche nel sostegno e nella promozione di politiche volte a tutelare e a migliorare le condizioni di vita di tanti bambini e adolescenti che vivono in povertà assoluta, in contesti sociali particolarmente difficili o che sono vittime di violenze e soprusi”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.