Adozioni internazionali: Roma, domani un “Piano Mattei per l’adozione e l’affido dei bambini africani” alla Camera dei deputati

Un “Piano Mattei per l’affido e l’adozione dei bambini africani”. Se ne parlerà il prossimo 21 novembre presso la Camera dei deputati, in occasione delle giornate dedicate a ricordare la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Sala del cenacolo – ore 17). A promuovere l’iniziativa l’Associazione Aibi – Amici dei bambini e la Academy di cultura e politica Giovanni Spadolini.

“L’abbandono è una vera e propria emergenza umanitaria che si può ragionevolmente stimare interessi circa 200 milioni di minori fuori famiglia nel mondo, anche se non ci sono dati aggiornati e recenti su questo fenomeno. Ciò che è noto, invece, è il difficile scenario geopolitico contemporaneo che, insieme alle difficoltà innescate dal Covid e non ancora risolte hanno portato al drastico calo delle adozioni internazionali, arrivate, in Italia, a circa 500 all’anno, contro le oltre 4mila che si raggiungevano poco più di 10 anni fa”, spiegano gli organizzatori. Di qui, “accogliendo con favore e speranza l’iniziativa dell’attuale Governo di formulare e varare un ‘Piano Mattei per l’Africa’”, la promozione di un “Piano Mattei per l’affido e l’adozione dei bambini africani” che miri a intervenire con efficacia nei diversi contesti del Continente africano con l’idea di “restituire” qualcosa nei Paesi in cui si pensa di andare a operare “sia attraverso interventi in loco, sia facilitando e implementando le adozioni internazionali”. In questo quadro, secondo i promotori, “va pensata anche una nuova disciplina dell’affido internazionale per i non pochi bambini abbandonati che giungono dalle rotte migratorie”.

Ad aprire i lavori Lamberto Dini (Academy Spadolini) e la lettera di saluto di Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Interverranno fra gli altri Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e presidente Fondazione Bambino; Luigi Tivelli, presidente Academy Spadolini; Marco Griffini, presidente Aibi- Amici dei bambini; Vincenzo Starita, vicepresidente Cai – Commissione per le adozioni internazionali; Adriano Bordignon, presidente Forum associazioni familiari.