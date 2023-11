Diocesi: Siracusa, peregrinatio dell’icona “Maria, madre della speranza e delle Confraternite”

Farà tappa a Siracusa la peregrinatio dell’icona “Maria, madre della speranza e delle Confraternite”. Da oggi, lunedì 20, a mercoledì 22 l’iniziativa della Confederazione delle Confraternite delle diocesi di Italia “Camminando si apre il cammino” arriva nella diocesi aretusea. “Il progetto ha preso il via lo scorso 3 giugno dal santuario pontificio della Madonna di Pompei – ha spiegato don Alfio Li Noce, referente diocesano per le Confraternite –. Primo atto ufficiale in preparazione del Giubileo del 2025. Per l’occasione è stata realizzata un’icona che sarà portata in pellegrinaggio nelle diocesi d’Italia per essere esposta alla venerazione dei fedeli. La peregrinato terminerà in piazza San Pietro nel maggio 2025 con la giornata giubilare delle Confraternite alla presenza del Santo Padre. La Penitenzieria apostolica ha concesso l’indulgenza plenaria a coloro che pregheranno davanti a questa icona, adempiendo le solite condizioni”.

Nell’arcidiocesi di Siracusa l’icona sarà ospitata oggi nella basilica santuario della Madonna delle Lacrime, con la messa alle 18 presieduta dal vicario generale mons. Sebastiano Amenta; domani nella chiesa Madre di Floridia, dove alle ore 18.30 la messa sarà presieduta da don Alessandro Genovese, parroco; ed infine mercoledì nella chiesa madre di Augusta dove alle ore 18.30 sarà celebrata una messa pontificale presieduta dall’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto, e partecipata da tutte le confraternite dell’arcidiocesi in abiti tradizionali con insegne e labari, dai laicati, dai gruppi di preghiera.