Infanzia e adolescenza: Mpv, nella Giornata mondiale non dimentichiamo i più bambini dei bambini!”

“La protezione dei bambini costituisce, giustamente, lo scopo costitutivo di molte istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali. Nell’anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (Onu 20 novembre 1989) il Movimento per la vita italiano ricorda a tutti che bambini sono anche coloro che viaggiano verso la nascita”. È quanto si legge in una nota diffusa stasera dal Mpv.

La Convenzione, ricorda il Movimento per la vita, getta infatti uno sguardo anche all’infanzia che precede la nascita: “Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un’adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita”.

Dunque, osserva il Mpv, “il bambino è bambino anche nella fase prenatale. Le testimonianze di scienziati, giuristi, filosofi e bioeticisti a favore della tesi che i concepiti non ancora nati possono essere chiamati e sono “bambini” sono autorevoli. Ma ci sono le testimonianze ancora più autorevoli delle donne e delle mamme”. Allora, “nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale dell’infanzia, non dimentichiamo i più bambini dei bambini!”, conclude il Movimento per la vita.