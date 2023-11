Spagna: oggi la Giornata di preghiera e penitenza per le vittime degli abusi

Il 20 novembre è stato proclamato dalla Chiesa spagnola Giornata di preghiera e penitenza per le vittime di abusi. Accogliendo l’esortazione di Papa Francesco alle conferenze episcopali di dedicare un giorno per la preghiera per le vittime di abusi sessuali, la conferenza dei vescovi spagnoli ha scelto l’odierna Giornata mondiale dell’infanzia. Nelle celebrazioni eucaristiche di oggi in Spagna viene introdotta nella preghiera dei fedeli un’apposita intenzione per i minori vittime di abusi. La Commissione episcopale per la liturgia ha elaborato e diffuso a tale scopo un sussidio liturgico, il quale comprende anche una preghiera di perdono e consolazione per le vittime. Il Servizio di coordinamento e consulenza degli uffici diocesani per la tutela dei minori, istituito dalla Conferenza episcopale spagnola, presenterà inoltre all’assemblea dei vescovi in calendario questa settimana il piano elaborato per la riparazione globale delle vittime di abusi sessuali in ambito ecclesiastico.