Austria: Vienna, appello del card. Schönborn, raccolta fondi e doni per gli orfani in Ucraina, Siria, Libano e Nigeria

Il card. Christoph Schönborn ha invitato ancora una volta tutte le persone di buona volontà a donare un po’ di gioia nel giorno di Natale agli orfani delle regioni di guerra e di crisi. Nello specifico, quest’anno l’arcivescovo di Vienna vorrebbe fare regali di Natale agli orfani in Ucraina, Siria, Libano e Nigeria. L’iniziativa natalizia per i bambini è un progetto comune dell’arcivescovo e della parrocchia di Baden-St. Stephan e tutta l’area pastorale del Baden-Sooß. Anche il pastore del Baden Clemens Abrahamowicz ha invitato a partecipare alla campagna. La campagna di aiuti è organizzata da Manuel Baghdi, rappresentante per i rifugiati del card. Schönborn. Secondo Baghdi le organizzazioni partner locali sono comunità di aiuto della Chiesa. Nell’appello il card. Schönborn scrive: “Il bambino nella mangiatoia è il nostro grande dono. Natale, la festa dell’amore e dell’unione, si avvicina. In questi anni abbiamo capito quanto velocemente il mondo e le nostre vite possono cambiare. Altri sono stati colpiti più duramente di noi. I bambini e gli orfani in particolare sono tra le vittime più colpite dalle guerre e dai conflitti. Per questo chiedo aiuto affinché anche questi bambini possano sentire un po’ della gioia del Natale”. Baghdi porterà personalmente le donazioni e i regali in Ucraina e anche in Medio Oriente. Il sacerdote Eberechukwu Franklin Okwara, che lavora come cappellano nell’area pastorale di Baden-Sooß, si recherà invece, personalmente nel suo paese natale, la Nigeria, come inviato del cardinale, per consegnare le donazioni a un orfanotrofio.