Infanzia e adolescenza: Roma, giovedì il card. Lojudice presiede una messa in memoria dei bambini vittime di violenze e guerre

In occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e adolescenza che ricorre oggi, il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, presiederà il 23 novembre alle 16.30, presso la cappella dell’Istituto Don Bosco, in via Palmiro Togliatti 161, a Roma, la messa in memoria di tutte le piccole vittime di violenza, guerre e indifferenza.

Concelebrerà mons. Riccardo Lamba, vescovo ausiliare di Roma e responsabile Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della diocesi di Roma. L’iniziativa è stata voluta fortemente dalle associazioni Fonte di Ismaele, Istituto di Medicina Solidale e Dorean Dote da oltre 15 anni impegnate nella tutela e nella promozione dei più piccoli soprattutto nella periferia della Capitale. Per tale occasione, al termine della celebrazione, verrà conferita la presidenza onoraria dell’Osservatorio Fonte di Ismaele al card. Lojudice. L’Osservatorio Fonte d’Ismaele nasce su iniziativa dell’associazione Medicina Solidale, che da 16 anni si occupa della tutela dei minori vulnerabili, per dare voce ai diritti negati dei fanciulli incontrati nel corso della sua attività. Si occupa in particolare di progetti di sorveglianza igienico-nutrizionale a tutela della malnutrizione infantile e nel contrasto alla disuguaglianza nella cura dei bambini non regolarmente presenti sul territorio nazionale. Così l’Osservatorio Fonte d’Ismaele inizia le sue attività il 18 dicembre 2018 attraverso un Protocollo d’intesa tra il Vicariato di Roma, l’associazione Doreeàn Dote – Onlus e l’associazione “Istituto di Medicina Solidale” – Onlus.