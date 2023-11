Editoria: esce in libreria “La Domenica con san Francesco” di fr. Luca Maria De Felice

Un commento francescano alle letture dell’anno liturgico B. È “La Domenica con san Francesco”, il volume di fr. Luca Maria De Felice (Edizioni Toscana Oggi, pagine 360, euro 18) che esce in questi giorni in libreria. Un contributo importante in vista dei numerosi appuntamenti francescani (gli 800 anni del presepe di Greccio, gli 800 anni delle Stimmate, gli 800 anni del Cantico delle Creature) che culmineranno con l’ottavo centenario della morte nel 2026.

Fr. De Felice è frate minore cappuccino, insegna alla Facoltà teologica dell’Italia centrale dove tiene corsi di Antico Testamento. Ha all’attivo alcune pubblicazioni e collabora al settimanale Toscana Oggi. L’introduzione al volume è di Stefano Tarocchi, preside della Facoltà teologica dell’Italia centrale. Per informazioni e per acquistare il libro è possibile anche telefonare allo 055-277661 o visitare il sito www.toscanaoggi.it.