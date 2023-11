Società: Ucsi Puglia e diocesi di Bari, stasera un incontro per “costruire politiche di accoglienza e integrazione”

L’Unione cattolica stampa italiana della Puglia e l’arcidiocesi di Bari-Bitonto organizzano oggi a Bari, dalle ore 18 alle ore 21, presso la Sala dell’Odegitria della cattedrale di Bari, la tavola rotonda “Da Bari a Marsiglia. Costruire politiche di accoglienza e integrazione”.

Interverranno l’arcivescovo di Bari, mons. Giuseppe Satriano; il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci, il delegato diocesano per le Comunicazioni sociali, don Carlo Cinquepalmi, la presidente dell’Ucsi Puglia, Michela Di Trani, la responsabile per Ricerca, Dati e Politiche di Save the Children Italia, Antonella Inverno, il coordinatore area volontari per la Puglia di Emergency, Flavio Luperto. Coordina il giornalista della TGR Puglia Gianni Giampietro.