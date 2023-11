Giornata mondiale poveri: Caritas Treviso, 80 persone a pranzo in vescovado mons. Tomasi nel ricordo di don Schiavon

(Foto: diocesi di Treviso)

In occasione della settima Giornata mondiale dei poveri, ieri il salone ducale del vescovado di Treviso ha ospitato 80 persone seguite dalla Caritas diocesana per un pranzo solidale. Il vescovo Michele Tomasi, spiega una nota, ha accolto tutti, ringraziandoli di aver accettato l’invito: le persone che normalmente pranzano alla mensa Caritas e gli operatori e i volontari di Caritas tarvisina.

Tradizionalmente – viene ricordato – era il vescovo a recarsi in Casa della carità, in questa occasione, per pranzare insieme. Ma qualche mese fa, proprio mons. Tomasi e don Davide Schiavon, il direttore di Caritas morto lo scorso 1° novembre, hanno pensato di organizzare l’iniziativa invitando tutti in vescovado, come ha ricordato mons. Tomasi accogliendo gli ospiti: “È molto bello essere qui oggi, insieme. È stata un’idea condivisa con don Davide, quella di ritrovarci in questo luogo. Don Davide, che molti di voi hanno conosciuto, ci ha lasciato, ma ci assiste dal posto più bello e gioioso, e ci dà la forza di continuare a volerci bene. Ringraziamo l’Onnipotente, che non ci fa mancare nulla, ci dona la creazione perché possiamo condividere i suoi beni, e ci dona l’amore dei fratelli e delle sorelle affinché possiamo condividerli e affinché proviamo a non sentirci soli e a godere della compagnia gli uni degli altri”.

Al pranzo hanno partecipato anche il vicario generale, mons. Mauro Motterlini, e il vicario per le Collaborazioni pastorali, don Antonio Mensi. Al termine del momento conviviale, mons. Tomasi ha illustrato la storia del salone, spiegando gli affreschi che ne decorano le pareti.