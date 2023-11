Diocesi: Asti, inaugurato l’ambulatorio “Fratelli tutti”. Card. Zuppi, “la povertà è una pandemia che si può vincere solo con la solidarietà”

“Sono molto contento di essere qui oggi a questa inaugurazione. Ieri ricorreva la celebrazione della Giornata mondiale dei poveri e secondo i dati Istat nel nostro Paese ci sono sei milioni di persone in povertà assoluta e quasi il doppio in povertà. Questa è una pandemia. La povertà è una pandemia che si può vincere solo con la solidarietà”. Lo ha detto l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il card. Matteo Maria Zuppi, intervenuto ieri all’inaugurazione dell’ambulatorio “Fratelli tutti”, ad Asti. “Il contrario della pandemia è l’alleanza – ha aggiunto -. Sapersi alleare, ognuno portando il proprio talento, è un passo contro la povertà”. E la creazione di questo ambulatorio dove ci sono tantissimi volontari, non solo medici e infermieri è la dimostrazione che l’alleanza funziona. “Il diritto alla salute è già il primo passo per sconfiggere la pandemia della povertà – ha affermato il card. Zuppi -. Sono contento oggi perché questa è la Chiesa. Una Chiesa di tutti che ha quella grande porta che è la misericordia. Anche il nome è significativo: ‘Fratelli tutti’ significa che non sei un numero, non sei un problema ma un fratello”.