Diocesi: Larino, in serata presentazione del libro “Adagiarsi nella Volontà di Dio Padre e Madre”

Sarà presentato il nuovo libro di don Benito Giorgetta, intitolato “Adagiarsi nella volontà di Dio Padre e Madre – considerazioni strabiche sul Vangelo domenicale e festivo Anni A B C.” lunedì 20 novembre, alle 19 nella sala del cinema Oddo (via Pepe, 14) a Termoli. “È sempre bene chiarire – si legge nella presentazione – che lo scopo di questo testo, non vuole essere un’esegesi, ma semplicemente un’occasione, una pausa, per aiutare ad entrare nella ricchezza della parola di Dio domenicale e festiva”. La prefazione del volume è curata dal card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi che scrive: “siamo ormai incamminati verso il Giubileo del 2025, che di nuovo farà risuonare ai nostri orecchi il Vangelo della misericordia; mi auguro di cuore che anche questo libro contribuisca a farci reinnamorare di un ‘Dio Padre e Madre’”. La vendita di questo testo è finalizzata al finanziamento del pellegrinaggio della Madonna di Fatima che avverrà a Termoli, presso la parrocchia di San Timoteo, dal 27 aprile al 5 maggio 2024.