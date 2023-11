Austria: gli ordini religiosi si ritrovano per discutere del loro ruolo nella società. I numeri della presenza nel Paese

Dal 27 al 30 novembre i responsabili delle comunità religiose locali e i dipendenti delle loro istituzioni si ritroveranno nuovamente presso la Cardinal König Haus di Vienna per i tradizionali incontri religiosi. Si tratta di realtà religiose che forniscono consulenza sugli sviluppi attuali negli ospedali e nell’assistenza infermieristica, nel campo della scuola, dei beni culturali e negli ordini missionari. Ci sarà anche di nuovo la “Giornata dell’ordine dei giovani”. Questa volta il programma di quattro giorni ha il motto generale “efficace e presente” e intende mostrare l’efficacia degli ordini per la Chiesa e la società. Parteciperanno tra gli altri il ministro dell’istruzione Susanne Raab, l’ex ministro della sanità Rudolf Anschober e l’ex corrispondente di guerra e ora psicoterapeuta Petra Ramsauer. In Austria, circa 4.100 religiosi vivono e lavorano attualmente in 192 comunità religiose, distribuite tra quasi due terzi religiose donne e un terzo religiosi uomini. Le scuole e gli ospedali continuano ad essere importanti aree di attività per le comunità religiose in Austria. Nell’anno scolastico 2022/2023 il numero degli studenti delle 191 scuole religiose in Austria è stato di circa 52.000. Gli ordini operano anche nel settore sanitario e gestiscono 23 ospedali, 38 strutture di cura e diverse strutture termali e pensioni. Gli ospedali religiosi impiegano attualmente circa 26.000 dipendenti nel settore sanitario. Le comunità religiose dispongono, in ambito culturale, di 500 archivi e biblioteche con un inventario complessivo di 4,5 milioni di libri. Ci sono anche 120 musei, tesori e collezioni.