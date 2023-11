Diocesi: Belluno-Feltre, domani a Vedana la Giornata delle claustrali con messa presieduta da mons. Marangoni

In occasione della Giornata Pro Orantibus, durante la quale la Chiesa invita a pregare per la vita claustrale, il vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni, presiederà domani, martedì 21 novembre, alle 7.30 nella Certosa di Vedana, che da qualche anno è “Monastero Nostra Signora del Ss. Sacramento e SS. Marco e Bruno (Certosa di Vedana)”, la celebrazione eucaristica con alcuni preti del vicinato. Sarà un “segno di gratitudine della Chiesa di Belluno-Feltre – viene spiegato in una nota – per la presenza delle monache Adoratrici del Santissimo Sacramento. La loro è una presenza discreta, che tuttavia diventa per tutti noi un segno di cui siamo grati, per il loro servizio di preghiera costante che viene svolto ogni giorno anche per noi”.