Anziani non autosufficienti: Acli Faenza, nel pomeriggio convegno sulla “Riforma dell’assistenza – Un’occasione da non sprecare”

“Riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti – Un’occasione da non sprecare”. Questo il titolo del convegno che si terrà nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 novembre, a Faenza per iniziativa del locale Circolo Acli. Dalle 17, presso la sala Giovanni dalle Fabbriche, interverranno Paolo Ciani, segretario della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, Antonio Buzzi, presidente della cooperativa Il Solco di Ravenna e di Federsolidarietà/Confcooperative Emilia Romagna, Manuela Rontini, consigliere regionale dell’Emilia Romagna e componente della Commissione Politiche per la salute e politiche sociali, Massimo Caroli, presidente dell’Asp Romagna Faentina, e Walter Raspa, segretario regionale della Fap Acli Emilia Romagna; le conclusioni saranno affidate a Davide Agresti, assessore al Welfare del Comune di Faenza. Hanno assicurato il loro intervento i rappresentanti delle cooperative sociali “In Cammino”, e “Zerocento” e dei pensionati delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.