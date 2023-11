Cinema: ecco i vincitori del Tertio Millennio Film Fest

Nella cornice del Cinema Nuovo Olimpia di Terni che ha ospitato il Tertio Millennio Film Fest per cinque giorni, dal 14 al 18 novembre, sono stati annunciati i film vincitori della XXVII edizione del festival: per la Giuria interreligiosa “Tótem – Il mio sole” di Lila Avilés è il miglior film in concorso, menzione speciale per “The Man From Rome” di Jaap van Heusden. La Giuria della critica Sncci ha assegnato il Premio per il miglior film a “Una madre” di Stefano Chiantini e la menzione speciale a “Tótem – Il mio sole” di Lila Avilés. “A Explanation for Everything” di Gábor Reisz il Premio della Giuria Nuovi Sguardi, menzione speciale a “The Red Suitecase” di Fidel Devkota.

La Giuria interreligiosa ha assegnato il Premio Tertio Millennio Film Fest per il miglior film a “Tótem – Il mio sole” di Lila Avilés con la seguente motivazione: “Il Premio del Tertio Millennio Film Fest va a un film di grande potenza, nel quale l’amore e la grande forza delle donne e di una bambina rimediano alla debolezza degli uomini. È un film luminoso, malgrado la morte in agguato, nel quale il linguaggio cinematografico, assai vivo, è al servizio del racconto”.