Diocesi: Padova, Trento, Treviso e Vicenza, stasera on line un incontro su come l’Occidente si relaziona con il Sud globale

Al via il secondo appuntamento online del ciclo “Lunedì della missione” organizzato dai Centri missionari diocesani di Padova, Trento, Treviso e Vicenza, insieme ai Missionari Saveriani, ai Missionari Comboniani e Medici con l’Africa Cuamm. L’incontro – fanno sapere in una nota i promotori dell’iniziativa – potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dei Lunedì della missione, stasera, alle 20.45. L’intento dell’incontro “Il coraggio di essere umani” è sottolineare “come troppo spesso l’approccio occidentale al Sud globale tradisca un atteggiamento di superiorità e di paternalismo, con il rischio di far rivivere a queste popolazioni il “fardello dell’uomo bianco”, dimenticando di mettersi in discussione sullo sfruttamento di risorse e manodopera, che impoverisce queste popolazioni. Ospiti di questo appuntamento saranno Marco Trovato, direttore della rivista Africa; John Mpaliza, attivista per i diritti umani italo-congolese; padre Federico Salmerón, parroco di un quartiere popolare a La Rioja in Argentina.