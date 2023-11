Diocesi: Bergamo, il 22 novembre l’inaugurazione dell’esposizione “Pacem in arte” nell’aeroporto Caravaggio

(foto diocesi Bergamo)

Si svolgerà mercoledì 23 novembre, alle ore 14,30 nell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio “Il Caravaggio” ed il centro commerciale Oriocenter, l’inaugurazione dell’esposizione “Pacem in arte”, organizzata da Demetrarte, diocesi di Bergamo, Sacmo-Milan Bergamo Airport ed Orio Center. L’esposizione prende spunto da “Pacem in terris”, il messaggio scritto l’11 aprile 1963 dal Papa bergamasco Giovanni XXIII di fronte alla minaccia di una guerra mondiale tra America e Russia, consegnato all’Onu dal suo successore bresciano Papa Paolo VI, ritenuto attuale in questa particolare situazione storica. Il progetto di Demetrarte, si legge nel comunicato stampa, attraverso la traduzione in digitale di opere pittoriche, vuole essere una attualizzazione di questa “lettera di pace” attraverso l’arte, concepita come linguaggio universale che attraverso la bellezza delle scene, l’armonia dei colori, l’equilibrio delle forme fa reagire fino a rendere allergici al brutto delle immagini di guerra, al tragico del nero delle bombe e del rosso del sangue, al caos delle macerie. La diocesi di Bergamo ha appoggiato il progetto “Pacem in Arte”, con la Fondazione Bernareggi, il Museo diocesano e l’Ufficio per i beni culturali, in collaborazione con Fondazione Mia, Fondazione Luogo Pio Colleoni, parrocchia della cattedrale di Bergamo, parrocchia di Sant’Alessandro della croce in Bergamo-Pignolo.