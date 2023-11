Ue: il Consiglio dà il via libera al bilancio per il 2024. L’approvazione finale passa al Parlamento. Fondi per priorità e “circostanze impreviste”

Il Consiglio Ue ha approvato oggi il progetto comune sul bilancio generale dell’Ue per il 2024. Il totale degli impegni è fissato a 189.385,4 milioni di euro e il totale dei pagamenti a 142.630,3 milioni di euro. “Sono stati mantenuti disponibili 360 milioni di euro entro i massimali di spesa dell’attuale quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, consentendo all’Ue di reagire a esigenze imprevedibili”, si legge in un comunicato. Esperanza Samblás, segretaria di Stato spagnola e capo negoziatrice del Consiglio per il bilancio 2024, dichiara: “Sono lieta che siamo giunti a un accordo sul bilancio del prossimo anno. Ci darà i mezzi per concentrarci sui settori prioritari dell’Ue, mantenendo al tempo stesso un margine finanziario sufficiente per rispondere a circostanze impreviste. Garantisce inoltre un approccio realistico, tenendo conto dell’attuale contesto economico e geopolitico, gli interessi dei contribuenti e la necessità di far fronte alle nuove sfide che potrebbero sorgere nel 2024”.

Il bilancio del prossimo anno “riflette fortemente le principali priorità dell’Unione, tra cui la ripresa economica e le transizioni verde e digitale, e reagisce all’attuale difficile contesto geopolitico”.

Occorre chiarire le due voci del bilancio. Gli “impegni” sono infatti promesse giuridicamente vincolanti di spendere soldi per attività implementate nell’arco di diversi anni. I pagamenti coprono le spese derivanti dagli impegni assunti durante l’anno in corso o negli anni precedenti.

L’adozione del bilancio sarà dichiarata dal Parlamento europeo una volta che avrà approvato anche il progetto comune. Il Consiglio e il Parlamento dispongono ciascuno di quattordici giorni a partire dall’11 novembre 2023 per approvarlo.