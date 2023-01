Ue: Elefsina (Grecia), Timisoara (Romania) e Veszprém (Ungheria) Capitali europee della cultura 2023

Nel 2023, Elefsina (in Grecia), Timișoara (in Romania) e Veszprém (in Ungheria) assumono il titolo di Capitali europee della cultura. Per tutto l’anno si organizzeranno eventi, mostre e spettacoli nelle Capitali Ue della cultura. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Nelle edizioni precedenti oltre 60 città sono state selezionate. Oggi, 9 gennaio, per celebrare le capitali selezionate per il 2023, il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, parteciperà a un evento presso il Museo dell’Acropoli di Atene. Durante l’evento sarà letta una dichiarazione scritta della commissaria Ue per la Cultura e la ricerca, Mariya Gabriel. In questa occasione saranno ricordate anche le Capitali della cultura 2022, ovvero Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), Kaunas (Lituania) e Novi Sad (Serbia). Il titolo di Capitale europea della cultura “dimostra la ricchezza e la diversità delle culture in Europa, stimola il turismo sostenibile e promuove lo sviluppo delle città attraverso la cultura”, afferma l’escutivo Ue. Per partecipare alla selezione, le città dovevano sviluppare un programma culturale con una “forte dimensione europea, coinvolgendo attivamente la popolazione e le comunità”.