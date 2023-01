Diocesi: Padova, giovedì 12 gennaio on line il convegno sul tema “Cercate la giustizia”

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

In preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si tiene ogni anno dal 18 al 25 gennaio, l’Ufficio diocesano di pastorale dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso di Padova e il Consiglio delle Chiese cristiane propongono, giovedì 12 gennaio, alle ore 20.45, un convegno on line sul tema “Cercate la giustizia”.

Interverranno il sociologo delle religioni Enzo Pace, il magistrato Vartan Giacomelli, il gesuita padre Guido Bertagna, promotore di percorsi di giustizia ripartiva.

L’incontro si potrà seguire dal sito della diocesi di Padova: www.diocesipadova.it.