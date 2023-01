Servizio civile universale: Firenze, dalla collaborazione tra Caritas e Croce Rossa il progetto “Diritti e benessere per tutti”

“Diritti e benessere per tutti in centro Italia” è il programma di Servizio civile universale realizzato grazie a una collaborazione tra Caritas di Firenze e Croce Rossa: un’importante opportunità per i giovani che, attraverso il servizio civile universale, potranno vivere un’esperienza unica a servizio del proprio territorio e orientarsi nel mondo del lavoro.

Grazie ai progetti proposti da Caritas e Croce Rossa sarà possibile stare a diretto contatto con tante realtà diverse e crescere in consapevolezza, conoscenza ed empatia. Un’occasione per pensare al proprio futuro e acquisire nuove competenze e nuova formazione, vivendo un anno con minori, stranieri, persone in disagio sociale, ma anche impegnandosi in servizi di assistenza e protezione civile.

Per chi è ancora indeciso su quale progetto o quale sede scegliere per l’anno da volontario, per chi ha difficoltà nella compilazione della domanda o – semplicemente – è curioso di conoscere più da vicino cosa fanno Caritas e Croce Rossa e cerca informazioni dettagliate, i due enti hanno deciso di organizzare due pomeriggi di open day nelle loro sedi, per dare maggiori informazioni riguardo al progetto e rispondere alle domande dei partecipanti. Gli open day ad accesso libero si svolgeranno: giovedì 12 gennaio, dalle 15 alle 18, presso la sede Cri Firenze in Lungarno Soderini, 11; giovedì 19 gennaio, dalle 15 alle 18, presso la sede Caritas di via Corelli, 89. Si ricorda che la chiusura delle candidature è il 10 febbraio 2023, e che oltre alle attività di ambulanza, si potranno seguire progetti di prevenzione e risposta alle emergenze, sensibilizzazione sui rischi e prevenzione per una cittadinanza più consapevole, attività sociali di assistenza e molto altro. Per controllare i requisiti per la candidatura, si può visitare il sito www.caritasfirenze.it. L’impegno è di 25 ore settimanali con un rimborso mensile di 444,30 euro per un anno.