David Sassoli: Roma, l’11 gennaio messa in sua memoria. Presentato libro sui suoi discorsi

Una messa presieduta dal card. Matteo Zuppi e concelebrata da p. Francesco Occhetta in ricordo di David Sassoli. Si svolgerà mercoledì 11 gennaio, alle 18, nella chiesa del Gesù, Piazza del Gesù, a Roma. “David Sassoli vive in noi oltre la morte anche se il nostro dolore dopo un anno dalla sua dipartita sente l’abisso della sua assenza. La liturgia ci aiuterà ad andare oltre il tempo cronologico, quello caduco che scorre come una clessidra. Pregheremo per David e chiederemo al Signore che il seme della sua vita cresca come una pianta nella cultura dei popoli dell’Europa. Ci hai insegnato a vivere e anche a morire, sit tibi terra levis, la comunione tra noi ci aiuterà a mantenerlo vivo nei nostri cuori”, si legge in una nota. Intanto, stamani si è svolta a Roma la presentazione del libro dal titolo “David Sassoli. La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa”. Il volume è una raccolta dei discorsi di Sassoli durante il mandato di presidente del Parlamento europeo.