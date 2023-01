Diocesi: Belluno-Feltre, mercoledì a Lonigo (Vi) i funerali di don Giuseppe Vigolo. Per 22 anni è stato parroco di San Gervasio

Verranno celebrati mercoledì 11 gennaio, alle 10.30 nel duomo di Lonigo, i funerali di don Giuseppe Vigolo, sacerdote incardinato nella diocesi di Belluno-Feltre che ormai da tanti anni viveva a Lonigo, in provincia di Vicenza.

Nato a Lonigo il 2 novembre 1933, fu consacrato sacerdote a Lanciano (Chieti) il 5 agosto 1959 e fino al 1976 svolse il ministero in alcune comunità della diocesi di Lanciano-Ortona. Venne quindi accolto nella diocesi di Belluno: dopo due anni di servizio come vicario parrocchiale di Borsoi, nel 1978 venne nominato parroco di San Gervasio a Belluno e rettore della cappella del Cimitero urbano della città. Durante i 22 anni di servizio in quella comunità – ricordano dalla diocesi veneta –, si prodigò per la costruzione della casa canonica e delle sale parrocchiali; si attivò per importanti lavori in chiesa, coinvolgendo e unendo i parrocchiani. Per molti anni ha insegnato religione nelle scuole medie e superiori, lasciando un bel ricordo in quanti lo ebbero come insegnante. Per motivi di salute nell’estate del 2000 fu costretto a lasciare la parrocchia e a trasferirsi a Lonigo, vicino ai suoi familiari, dove in questi anni ha svolto vari servizi in aiuto ai preti della zona.