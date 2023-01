Benedetto XVI: Roma, il 12 gennaio la messa in suffragio presieduta dal card. De Donatis

Sarà il card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, a celebrare la messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. L’appuntamento – informa il Vicariato di Roma – è per giovedì prossimo, 12 gennaio, alle ore 19, nella basilica di San Giovanni in Laterano. L’iniziativa di preghiera è stata annunciata lo scorso 5 gennaio, subito dopo il funerale del Papa emerito, con una lettera: “Confortati nello Spirito e testimoni della comunione nella fede vissuta nella celebrazione esequiale di stamattina – si legge nel testo – , come comunità diocesana di Roma continuiamo ad affidare il nostro Papa emerito Benedetto XVI ‘alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita’ (Francesco, omelia, 5 gennaio 2023)”.