Diocesi: Bari-Bitonto, al via il “cantiere” sull’Iniziazione cristiana

Mercoledì 11 gennaio sarà avviato il cantiere diocesano sulla Iniziazione cristiana. Interverrà fratel Enzo Biemmi per introdurre i fedeli dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto alla riflessione e allo studio in vista del cammino di discernimento comunitario.

Dopo l’introduzione, fratel Biemmi consegnerà delle sollecitazioni per il dibattito e il confronto da vivere già da quella sera. L’incontro si terrà presso la parrocchia San Gabriele dell’Addolorata in Bari-San Paolo dalle 18 alle 21. Sono invitati a partecipare tutti i presbiteri, i diaconi e tre operatori pastorali per parrocchia (non solo tra i catechisti dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli, ma tra quanti sono più sensibili al tema e disponibili a proseguire il confronto).