Diocesi: Como, ritorna dopo il Covid lo storico cineforum nella sala di proprietà della parrocchia di San Bartolomeo

Il 10 gennaio 2023 è una data attesa da centinaia di cinefili comaschi: ripartirà infatti lo storico cineforum del Cinema Astra di Como giunto alla 65ª edizione. La sala di proprietà della parrocchia di San Bartolomeo ha riaperto i battenti lo scorso 7 dicembre dopo quattro anni di chiusura. Ora, si legge sul sito del Settimanale della diocesi di Como, “tocca ai giovani operatori di Astra 21 società cooperativa impresa sociale e ai volontari dell’Associazione ‘Amici dell’Astra’ darsi da fare per ridare slancio e futuro alla sala”. “La formula – spiega al Settimanale della diocesi di Como Nicola Curtoni, coordinatore della sala di viale Giulio Cesare – sarà la stessa del periodo pre-chiusura con qualche piccola novità. Partiamo dalle conferme: la rassegna è divisa in due parti ciascuna con undici pellicole che saranno introdotte e commentate da tre delle storiche presentatrici del cineforum ovvero Marina Leoni, Francesca Gamba e Grazia Villa. Nonostante l’aumento dei costi abbiamo scelto di tenere lo stesso prezzo dell’ultimo Cineforum – 100 euro per 22 film -, ma con una novità: la tessera da 22 euro per gli under 25. Un prezzo simbolico di un euro a film che nasce dal desiderio di avvicinare i giovani alla sala e ad una fruizione del prodotto cinematografico diversa rispetto a quanto avviene sulle piattaforme digitali. Vi sarà inoltre la possibilità di assistere ai film del Cineforum anche acquistando il singolo biglietto al costo di 6,50 euro. Invitiamo però tutti gli appassionati a fare la tessera – che lo ricordiamo non è nominale e può essere ceduta a terzi – perché questo è anche un modo per sostenere la sala in una fase delicata come quella della ripartenza”.