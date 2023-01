Benedetto XVI: card. Osoro (Madrid), “testimone fedele della bontà e della misericordia” del Signore

Benedetto XVI è stato “testimone fedele della bontà e della misericordia” del Signore. Lo ha detto l’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro, alla messa di suffragio per il Papa emerito celebrata sabato sera, 7 gennaio, in una cattedrale di Santa María la Real de la Almudena gremita di fedeli.

Con “la sua vita e il suo ministero” come Successore di Pietro e “prima ancora nei suoi scritti di teologo”, ha evidenziato il porporato, Benedetto XVI “ci ha reso consapevoli che Dio ci ha salvato”. L’arcivescovo di Madrid, facendo riferimento al brano del Vangelo proclamato che si conclude con il “seguimi” del Signore, ha sottolineato che il Papa emerito lo ha seguito in modo tale che, nel suo cuore, palpitassero “i sentimenti di Cristo Gesù”. La sua vita, ha aggiunto, è stata segno di “una dedizione riconoscente”, di “una dedizione orante”, e da teologo, vescovo e Successore di Pietro ha voluto sempre “comunicare la bellezza e la gioia del Vangelo”. Il suo lavoro su Gesù, ad esempio, “non è qualche parola in più, non è una mera indagine”, ma “è qualcosa di vissuto e sperimentato”.

La messa di suffragio, presieduta dal card. Osoro, è stata concelebrata dall’arcivescovo emerito di Madrid, card, Antonio María Rouco Varela, dal nunzio apostolico in Spagna, mons. Bernardito Auza, e dai vescovi ausiliari di Madrid, mons. José Cobo e mons. Jesús Vidal. A nome di Papa Francesco, il nunzio ha ringraziato per la presenza di laici, sacerdoti, religiosi e autorità e ha ricordato la “profonda stima” di Benedetto XVI per la Spagna, con la sua “anima cattolica”. “Grazie per aver accolto l’eredità perenne di questo Pontefice che aiuta tanto, non solo la Chiesa, ma tutti gli uomini di buona volontà, a percorrere le vie della verità, del bene e della pace di cui abbiamo tanto bisogno”, ha affermato.